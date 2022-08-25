في عام المجتمع المدني.. كيف شاركت المنظمات في خطة دعم الأسر الأكثر احتياجا وبرامج الحماية؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022 عاما المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات، إذ تلعب الجمعيات الأهلية، دورا أساسيا على مستوى المدن الصغيرة والمراكز والقرى، وتستطيع أن تتواصل مع قطاعات واسعة من بسطاء المواطنين، وتساعد الدولة في نقل رسالتها وتوفير خدماتها.

إجراءات حماية اجتماعية استثنائية

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن «التحالف الوطني»، وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، على هامش مؤتمر الوزراء بمدينة العلمين الجديد، جاء في إطار البدء لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقدم التحالف الدعم لـ600 ألف أسرة شهريا

أضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحالف سيقدم الدعم لـ600 ألف أسرة شهريا، مشيرة إلى أن الدعم المادي موجها إلى 420 ألف أسرة، فيما تستفيد 180 ألف أسرة من الدعم الغذائي، مؤكدة أن هذه الإجراءات، جاءت في ضوء تكليفات الرئيس بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

رفع أعداد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»

وتابعت «طلعت»، أن الهدف الأساسي من توقيع البروتوكول هو رفع أعداد الأسر المغطاة بمظلة الدعم النقدي ضمن «تكافل وكرامة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، ليصل إلى 5 ملايين أسرة، تشمل 22 مليون مواطن، من خلال إدراج 900 ألف أسرة جديدة، للاستفادة من من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني، شاركت بشكل أساسي في خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحالف الوطني، لدية قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا، جمعتها الفرق الميدانية لمؤسسة حياة كريمة المنتشرة في كل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، التي ثبت حاجتها إلى الدعم النقدي ثابت، على سبيل المثال العمالة الموسمية المتضررين من الظروف الاقتصادية.

تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية مطلع سبتمبر

وأوضحت «طلعت»، أن أوجه الدعم التي يقدمها التحالف الوطني، ما زالت مستمرة في طريقها دون توقف، لكن أُلحق بها إجراءات الحماية الاستثنائية الجديدة، على أن تدخل الحزم الجديدة، حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.