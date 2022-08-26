طلعت عبدالقوي: تعاون مكثف لضمان وصول الدعم الحقيقي للأسر الأكثر احتياجا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن منظمات العمل الأهلي التنموي تقف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك بعد بروتوكول تعاون جرى توقيعه ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك من أجل توفير الدعم النقدي لـ900 ألف أسرة جديدة.

عبدالقوي: التحالف بدأ أولى أعماله خلال شهر مارس الماضي

وأضاف «عبدالقوى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التحالف بدأ أولى أعماله خلال شهر مارس الماضي، حيث كان نشاطه ظاهرًا وواضحًا ومساندته الكبرى للعمل الذي تقوم به الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضم 500 ألف أسرة جديدة ضمن مظلة التأمين الاجتماعي.

إنشاء 400 عيادة مدعمة بكل الأجهزة وأحدث وسائل تنظيم الأسرة

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون لمشروع تنمية الأسرة المصرية، من أجل زيادة خدمات تنظيم الأسرة، وإنشاء 400 عيادة مدعمة بكل الأجهزة وأحدث وسائل تنظيم الأسرة، مع تزويد تلك العيادات بأطباء مدربين في الأماكن الأكثر احتياجا، بخلاف عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بمراكز الشباب والمدارس الثانوية والجمعيات والجامعات والمجتمع المصري ككل.

واستطرد: «الرئيس السيسي وجه بالوقوف بجوار الأسر الأكثر احتياجا، وده كان من منطلق أن المشكلة ليست بمشكلة الدولة وحدها، حتى قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمساندة الحكومة ضمن الـ600 ألف أسرة الجديدة، يعني متوسط 35 مواطن مصري، والإضافة الجديدة بلغت 3 مليار جنيه».

ولفت إلى أن هناك تنسيقات كبرى تنفذها الجمعيات الخاصة بالعمل الأهلي التنموي، عبر قاعدة بيانات موحدة تضم كل أعضاء التحالف، منهم مؤسسة «حياة كريمة»، لذا فتقوم منظمات المجتمع المدني بتبادل المعلومات ما بين الجهات المختلفة، حتى يصل الدعم الحقيقي للأسر الأكثر احتياجا، والتي تستحق الدعم بشكل عاجل.

وتابع: «قاعدة البيانات كانت غاية في الأهمية، وكان هناك مشكلة بتقابل الجمعيات بسبب ازدواجية إيصال الخدمات للمحتاجين، ودلوقتي بقي فيه قاعدة بيانات واحدة غاية في الأهمية».