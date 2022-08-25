إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتي نقل بأسوان.. «كانوا محملين عمال»

أصيب مساء اليوم الخميس، 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين نقل تحملان عمالا، وذلك بطريق شرق العوينات بالكيلو 50 جنوب محافظة أسوان، وجارِ نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بأسوان

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغًا من الأهالي بوجود حادث تصادم بين سيارتين نقل تحملان عمالا، بطريق أبو سمبل / شرق العوينات جنوب محافظة أسوان، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية والمرور، مع سرعة إبلاغ رجال الإسعاف، وتوجه قيادات الأمن بمدينة أبو سمبل السياحية إلى موقع الحادث والتعامل السريع مع الحادث.

وانتقلت عدة سيارات الإسعاف سواء الثابتة في أسوان أو المتميزة بالطريق الصحراوي الجنوبي، للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، خاصة في ظل وجود إصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

النيابة العامة تباشر التحقيق في الحادث

تم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بأسوان، التي تباشر التحقيقات، وأمرت بتقرير مبدئي من رجال المرور حول الحادث قبل الاستماع للمصابين الذين يجري نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.