مصرع طالب في حادث انقلاب «تروسيكل» بسوهاج

لقي شاب مصرعه في مركز جرجا جنوب سوهاج، إثر انقلاب «تروسيكل» كان يقوده، وجرى نقله لمستشفى جرجا العام، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انقلاب تروسيكل ومصرع قائده

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بورد إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول «علي ا ش م ا»، 18 سنة، طالب، ويقيم شارع مرزوق دائرة قسم جرجا جنوب سوهاج «جثة هامدة»، وادعاء حادث دراجة نارية «تروسيكل»، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو «أحمد ش م ا»، 44 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة نجله المذكور لـ«تروسيكل» بناحية نجع العصارة دائرة المركز، اختل مقود التروسيكل بيده ما أدى لانقلابه على جانب الطريق ووفاته ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على «التروسيكل».

لا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة «نزيف بالمخ»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

وفي واقعة أخرى، لقي طفل يبلغ من العمر عامين، مصرعه صعقا بالكهرباء، في مركز العسيرات، إثر قيامه بلمس أحد الأسلاك العارية في الغسالة الكهربائية بمنزله، ما أسفر عن صعقه ووفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل «يوسف م ح ع»، سنتان، ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة المركز «جثة هامدة»، وإدعاء صعق كهربائي.

الوفاة بسبب صدمة عصبية

بالإنتقال والفحص وسؤال والدته «بسمة م ع م»، 26 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو نجلها في المنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة في سوهاج، أفاد أن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.