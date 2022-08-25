رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات خلال بدء التعاملات

كتب:

مارينا رؤوف
10:05 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
الذهب - صورة أرشيفية

الذهب - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 5 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1080  جنيهًا، بدلا من 1075 جنيهًا.

 24 سجل 1234.2 جنيه

وأشارت تقارير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1234.2 جنيهًا للجرام، و925.7 جنيهًا للجرام عيار 18، و722 جنيهًا للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و640 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

اقرأ المزيد:

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1075 جنيها

أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط ترقب لخطاب رئيس «الفيدرالي الأمريكي»

مؤسسة دولية: يجب التنويع في الاستثمار بين الذهب والشهادات البنكية

أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ1075 جنيها

«البنك الألماني»: الذهب يسجل 1800 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 24-8-2022 في محلات الصاغة

الذهب عند أدنى مستوى خلال شهر مدفوعًا بمخاوف رفع الفائدة في سبتمبر المقبل

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي.. هل تستمر أسعار الذهب في التراجع؟
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.