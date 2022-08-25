عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات خلال بدء التعاملات

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 5 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1080 جنيهًا، بدلا من 1075 جنيهًا.

24 سجل 1234.2 جنيه

وأشارت تقارير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تقرير الأسعار، أنَّ عيار 24 سجل 1234.2 جنيهًا للجرام، و925.7 جنيهًا للجرام عيار 18، و722 جنيهًا للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و640 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.