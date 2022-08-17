موعد صرف معاشات سبتمبر 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقون للمعاش، عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2022، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أن صرف المعاشات يكون مع بداية كل شهر جديد، لذلك تستعد مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الآلى ومنافذ شركة فورى، لصرف معاشات شهر سبتمبر 2022، وذلك لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

آخر موعد لتحويل بطاقة صرف المعاشات الزرقاء

وتزامنا مع البحث عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2022، أوضح مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أن آخر موعد لتحويل بطاقة صرف المعاشات الزرقاء «البلاستكية» القديمة، هو أغسطس الجارى.

ولفت المصدر إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتهت صلاحية بطاقتهم يقومون بتحويل البطاقات، مؤكدا أن هيئة التأمينات الاجتماعية أتاحت إمكانية طلب زيارة منزلية لصاحب المعاش غير القادر على الحركة أو لديه ما يعيقه عن الذهاب إلى مكتب التأمينات، مؤكدا أن موظف الهيئة ينتقل إلى محل سكن صاحب المعاش ويسلمه كارت ميزة بالمجان دون أن يدفع أي رسوم.

صرف معاشات سبتمبر 2022.. بعد أسبوعين

وعن موعد صرف معاشات سبتمبر 2022، أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات يكون يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، أى بعد أسبوعين من الآن، ليؤكد بنك ناصرالاجتماعى ، أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، سيكون متاحا بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 104 فروع، مؤكدا أن الصرف يتم من خلال الماكينات الخاصة بالبنك أو الماكينات الخاصة بالبنوك الأخرى.

تغذية ماكينات الصرف الآلي «ATM» بالنقدية

وأوضح البنك أنه بالتزامن مع صرف معاشات شهر سبتمبر، يتم تغذية ماكينات الصرف الآلى «ATM» بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه يتم توفير خدمة صرف المعاشات من أكثر من 200 ألف منفذ لشركة «فوري».