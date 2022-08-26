قطع المياه بعدد من مناطق الإسكندرية ومدينة الشيخ زايد لأعمال الصيانة

اعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق بسبب أعمال الصيانة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن اليوم الجمعة سيشهد انقطاع المياه من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة بعدد من المناطق جنوب المحافظة «مدينة العامرية وقراها ومدينة برج العرب وتوابعها وقرى شمال التحرير والعشرة آلاف والبساتين ومدينة الحمام والساحل الشمالي».

انقطاع التيار الكهربائي عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية

وكشفت الشركة أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال الصيانة الطارئة للشركة المصرية للكهرباء والتي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية.

عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من اعمال الصيانة

وأكدت عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بشركة الكهرباء مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

انقطاع وضعف المياه في الشيخ زايد

وكشف بيان صادر عن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ضعف المياه بأحياء «الأول - الثالث محور الكريزي ووتر»، وانقطاع المياه بمناطق «تيامو سيتي - الريفيرا»، بسبب قيام الجهاز بأعمال صيانة طارئة لشبكات المياه بمدينة الشيخ زايد.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال اعمال الصيانة

وأشار جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد في بيان صحفي إلى أن أعمال الصيانة بالمناطق المذكورة تبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ، السبت، وعلى المواطنين وقاطني المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب أثناء أعمال الصيانة المذكورة.