قطع وتعديل مواعيد ضخ المياه بالمحافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وتعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظات البحر الأحمر والإسكندرية وأسوان.

ربط خطوط المياه الجديدة بطريق السماد

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «الشلال، فرق الأمن، الصداقة القديمة، عزب كيما، عمارات كيما، والكهرباء، والزيداب، السيل الجديد، السيل الريفي»، وذلك اعتباراً من الساعة 11 من مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة 8 من صباح اليوم التالي السبت، لمدة 9 ساعات، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال ربط خطوط المياه الجديدة، بطريق السماد.

إصلاح كسر بخط طرد صرف صحي رافع دراو

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إلى انقطاع المياه عن أجزاء من «مركز دراو، ومركز كوم أمبو» اعتباراً من الساعة 3 عصر يوم السبت وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال إصلاح كسر بخط طرد صرف صحى رافع دراو.

الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية بعد الانتهاء من الإصلاح

وفي سياق متصل، قطعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المياه عن مناطق غربي المدينة والساحل الشمالي «مدينة العامرية وقراها، برج العرب وتوابعها، قرى شمال التحرير، العشرة آلاف، البستان، الساحل الشمالي، مدينة الحمام» بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة وحتى التاسعة صباحًا للقيام بأعمال صيانة طارئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة

وأعلنت شركة مياه البحر الأحمر عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعديل مواعيد ضخ المياه لبعض المناطق بمدينة الغردقة طبقا للآتي..

- مناطق «أبوالعباس - المدارس - التدريب - الهضبة - شيرس - ستارفيش» يومي الخميس والاثنين.

- مناطق «الحجاز -النجدة - أبوجميعة - الروضة - الشيخ شحات - السلام» يومي الجمعة والثلاثاء.

- مناطق «الكهف - السنتر الليبي - المستلزمات - الهاي جت - عمارات 608 - زرزارة - ناصر - المشروعات - أبوعشرة - مساكن العلام - الـ1000 وحدة - المدينة الجامعية» يومي السبت والأربعاء.