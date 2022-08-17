قطع المياه في عدد من المناطق بمحافظات الصعيد.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل شركتي مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف وأسوان، بسبب وقوع كسر بخط الطرد وعمليات الصيانة والإحلال الجزئي.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه

وقطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، صباح اليوم، المياه عن مركز سمسطا وتوابعه «قرية بدهل وتوابعها، قرية الشنطور، قرية مازوره مركز سمسطا».

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن سبب انقطاع المياه عن مركز سمسطا وتوابعه، هو القيام بأعمال إحلال جزئي بخط طرد 600 لمحطة الرفع الرئيسية بمدينة سمسطا، لافتة إلى استمرار قطع المياه لمدة 48 ساعة، بداية من صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة الموافق 19 من أغسطس الجاري 2022.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

كسر بخط الطرد بطريق السادات بالكرور

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وقوع كسر بخط الطرد بطريق السادات بالكرور، ما أدى إلى قطع مياه الشرب ببعض الأماكن بالمنطقة من أجل عمليات الإصلاح الجارية حاليًا بواسطة قطاع الصرف الصحي بالشركة.

ووجه العميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقطاع مياه الشرب بالشركة، وأطقمه الفنية، لمتابعة إنتاج المياه من المحطات الرئيسية على مدار الساعة، إضافة إلى المواجهة الفورية لحالات الكسور التي تحدث بشكل طارئ لخطوط الشبكة في بعض الأحيان، والإصلاح الفورى لها في زمن قياسي.