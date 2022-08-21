خريطة قطع المياه في 4 محافظات بسبب غسيل الشبكات وأعمال التطهير

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أماكن انقطاع وضعف وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف ومطروح، للقيام بالخطة الدورية لغسيل الشبكات.

تطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج المياه

أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ في بيان، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم وحتى الخامسة مساءًا من اليوم نفسه، لقيامها بتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو علي، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها خلال فترة الانقطاع، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلن قطاع مدينة ميت غمر التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان، تنفيذ خطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، من خلال غسيل شبكات مياة مدينة ميت غمر ودقادوس، ما يؤدي إلى ضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا، غدًا الإثنين، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية تخزين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب في فترة أعمال الغسيل.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في بيان، انقطاع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها بمركز ناصر، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح اليوم وحتى الخامسة من صباح غدًا الإثنين لمدة 24 ساعة، لافتًا إلى أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال ربط على خط مياه بلاستيك قطر 16 بوصة.

مواعيد ضخ المياه اليوم في محافظة مطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الأحد، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام» من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 مساءًا.

- منطقة خط «عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 صباحًا.

- المنطقة «الرابعة» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءًا.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءًا.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.