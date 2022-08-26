الصين تسجل 262 إصابة محلية بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 262 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 111 حالة في «مقاطعة هاينان» الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 81 حالة وفاة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 101140 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 358 حالة وافدة من الخارج و81 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22802985 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 26413 حالة وفاة.

«بيونج يانج»: تفشي الحمى المشتبه بها بإقليم «ريانججانج» كان سببه الإنفلونزا

وتوقعت وكالة «مكافحة الأمراض»، انخفاض عدد الإصابات اليومية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن أعداد وفيات«كورونا» والمرضى المصابين بأمراض خطيرة قد تزداد في الأسبوعين أو الـ3 أسابيع القادمة.بدورها، قالت «بيونج يانج»، إن تفشي حالات الإصابة بـ الحمى المشتبه بها بإقليم «ريانججانج الشمالي الشرقي» كان سببه الإنفلونزا

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكورية الشمالية،عن 4 حالات حمى يشتبه في أنها تحمل وباء خبيث، يوم الثلاثاء الماضي في الإقليم الحدودي مع الصين، بعد أسبوعين فقط من إعلانها الانتصار على «كورونا» التي بدأت في منتصف مايو الماضي.,