متدربة في «كن سفيرا»: المبادرة تعزز ثقافة المجتمع بالتنمية المستدامة

قالت الدكتورة هند خيري متدربة في مبادرة «كن سفيرا»، للتنمية المستدامة، إنّها التحقت بالدفعة الثانية للمبادرة بسبب شغفها بالانخراط في مجال التنمية المستدامة، إذ تستهدف هذه المبادرة تعزيز ثقافة المجتمع في التنمية المستدامة.

وقالت هند: «كانت هناك أكثر من مرحلة، الأولى تتناول المستوى التمهيدي وهي عبارة عن معلومات عامة وفيديو يقدم فيه المتدرب نفسه، الثانية وهي مرحلة التقييم، والثالثة المرحلة الأكثر تفصيلا، إذ أنها عبارة عن مجموعة من الفيديوهات بواقع 22 فيديو لأكاديميين وخبراء ومستشارين».

التقييم عن طريق الفيديو الشخصي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هناك مرحلة التقييم عن طريق الفيديو الشخصي، حيث يقدم كل متدرب مقطع فيديو شخصي لا يتجاوز 7 دقائق للحديث عن التنمية المستدامة، أنا مثلا مهتمة بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الأمن وبناء المؤسسات القوية وحوكمة المؤسسات لأنني مهتمة بمجال الإدارة».

وتابعت المتدربة في مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة: «بعد 20 يوم من الفيديو يتم إرسال بريد إلكتروني بقبولنا وانتقالنا إلى المرحلة النهائية، وهي المستوى الاحترافي حيث نتعلم كيف نكون متدربين، واستفدت خبرات كثيرة، وذلك على مستوى التحدث عن أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر تفصيلا»، مشيرًا، إلى أنها في الدفعة الثانية، وتحديدا المجموعة السادسة، حيث يتبقى لها 4 مجموعات وبالتالي تكون الدراسة في الدفعة انتهت ويتبقى التقييم النهائي.

الشباب عنصر مهم في المجتمع

وشددت، على أن الشباب جزء فعال في المجتمع ولا يمكن إغفاله، غالبية المبادرات التي تقدم للحكومة يعتبر الشباب عنصرا فعالا فيها، لافتةً إلى طرح الكثير من المبادرات المهمة مثل شبابنا مستدام ومهندسون من أجل مصر المستدامة.