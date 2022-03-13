خريجو «كن سفيرا»: نجحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشروعاتنا

قالت الدكتورة دينا طلعت مدير وحدة التنمية المستدامة في المعهد القومي للحوكمة، إن مبادرة «كن سفيرًا» استهدفت الكوادر الشبابية من مختلف المحافظات، وعملت على خلق حالة من التشارك والتفاعل من خلال ورش العمل، وبالتعاون مع حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على مدار 40 ساعة تدريبية في 5 أيام، على موضوعات التنمية المستدامة.

طلعت: نسعى لنشر الوعي والمعرفة بين الشباب

وأوضحت خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة سفراء التنمية المستدامة التي نظمتها وزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية، أن المبادرة هي انطلاقة لمرحلة جديدة من إعداد سفراء للتنمية المستدامة يعملون على مستوى الجمهورية، لنشر الوعي والمعرفة بين الشباب في مختلف قطاعات الدولة من مؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والمؤسسات، لافتة إلى أن المبادرة هدفها الرئيسي توطين أهداف التنمية المستدامة.

منسق ميداني بـ«حياة كريمة»: تدريب الطلاب المتخصصين في مجالات التربية

بدورها، قالت الدكتورة هاجر التونسي، منسق ميداني بمبادرة «حياة كريمة»، إنها تعمل من خلال الجامعة على تدريب الطلاب المتخصصين في مجالات التربية على معرفة أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة في إعداد الأجيال القادمة، لافتة إلى أن مبادرة «كن سفيرًا» ساعدتها في عملها بمبادرة «حياة كريمة» لتنفيذ أهدافها في تنفيذ مشروعات قومية هدفها الارتقاء بالإنسان من خلال الخدمات التي تقدم له، مشيرة إلى أن حياة كريمة تتضمن العديد من المجالات التي تساعد الإنسان من بيئة وصحة وتعليم وإنشاءات في البنية التحتية هدفها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت ياسمين عيد، مسؤول تنمية موارد بمؤسسة «مصر الخير»، إن تدريبها بمبادرة «كن سفيرًا» حقق لها ولزملائها طفرة معرفية في مجال التنمية المستدامة، وتمكنت من تطبيق مبادئ المبادرة في العمل المجتمعي بمؤسستها، لافتة إلى أن المبادرة عززت من وعي المتدرب حول جهود الدولة المصرية وأهمية توفير متابعة.

المهندسة آية الأنصاري، مهندسة تكنولوجيا زراعية، أوضحت أنها عملت على مشروع للتحكم في المياه المقدمة للمساحات الزراعية، ووضعت خطة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، من خلال التنبؤ بالمناخ وتحديد كميات المياه بناء عليه، لافتة إلى أن مبادرة «كن سفيرا» مكنتها من تحقيق مشروعها وتنفيذه بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وبدأت في نشر المعرفة في المراكز الزراعية بالمحافظات لإجراء محاكاة لمشروعها وتدريب المهندسين الزراعيين والمزارعين على تحقيق أهداف المشروع.

وأوضح المهندس نجيب عبدالله، صاحب مشروع بيوجاز، أنه شارك زملاءه في التخطيط لمواجهة انخفاض الطاقة الأحفورية وتناقصها، ومن ثم بدأ في العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة في موارد الطاقة الأحفورية، لافتًا إلى أن خبرته التي اكتسبها من مبادرة «كن سفيرا» جعلته قادرًا على تحويل المصطلحات العلمية إلى أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، موضحًا أن مشروعه يستهدف إنشاء محطات بيوجاز لاستثمار مخلفات المواشي فى إنتاج الوقود بإنتاج ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي، بالإضافة لمشروع آخر يتضمن توليد الطاقة من الكربون والطاقة الشمسية لإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء كبديل متجدد للطاقة يغنينا عن الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن مشروعه يحقق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة.

وقال محمود عز، معد بشبكة «dmc» وصاحب مبادرة لإدارة العقارات الصديقة للبيئة، إن الوزارة رشحته لحاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، لتنفيذ فكرته في التعاقد على عقارات خضراء صديقة للبيئة، مطالبا بزيادة الحوافز لتشجيع المواطنين على تحويل العقارات للنظام الأخضر من خلال حوافز من الضرائب العقارية على سبيل المثال.