ملحقش يفرح بابنه.. «محمد» نزل يستحمى في النيل بحلوان فجرفه التيار

«الحقوني أنا بغرق يا جدعان».. رسالة استغاثة وجهها الشاب محمد سامي صاحب الـ28 عامًا، عندما جرفه التيار المائي بنهر النيل بمنطقة مفكو حلوان جنوب القاهرة، في أثناء الاستحمام مع أصدقائه هربًا من حرارة الجو، لكن لم يدر بخلد الشاب العشريني أنها ستكون اللحظات الأخيرة، وتم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري، لتمشيط مجرى نهر النيل حتى يتم العثور على جثمانه بعدما توفي بأسفكسيا الغرق.

انتظارعلى ضفاف نهر النيل

وفي شارع حفني أبوجبل بركن الياسمين التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، سيطرت علامات الحزن على الجميع، وظهرت الصدمة في منزل الشاب العشرينى، وأطلقت زوجته ووالدته صرخات مدوية على فراقه، وسرعان ما ذهبوا إلى مكان غرقه، ثم جلسوا على ضفاف نهر النيل في انتظار خروج جثمانه من نهر النيل.

يقول محمد نبيل وهو أحد الجيران، بأن الراحل «محمد» محبوب من أهل منطقته، ولم يمر على زواجه إلا عام ونصف العام، ورزقه الله بمولود منذ 30 يومًا، قائلاً: «مافرحش بابنه وكان فرحان لما ربنا كرمه بطفل، وكان شغال ليل نهار، وخبر وفاته أحزن الجميع وماحدش مصدق».

«نبيل»: كان بيشاور بإيديه ويقول الحقوني

ويضيف «نبيل»، أن الراحل شاب مكافح، وقرر فتح محل ألعاب إلكترونية «سايبر»، وعند وفاته لاحظ الأهالي مشهد استغاثة «محمد» في أثناء الغرق: «كان بيشاور بإيديه ويقول الحقوني أنا بغرق يا جدعان»، وعمليات البحث ما زالت مستمرة حتى يتم العثورعليه تمهيدًا لدفنه بمقابر العائلة.

ولتوضيح معنى مصطلح أسفكسيا الغرق، قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، أن مصطلح أسفكسيا الغرق يعني أن وفاة الشخص تتم بسبب عدم قدرته على استنشاق الهواء بسبب دخول كمية من الماء الى منطقة الرئة بعد غرقه، وهو ما يطلق عليه أسفكسيا الغرق، مشيرًا إلى أنه في تلك الحالة يبدو على المتوفي أعراض منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.