انتشال جثة خمسيني من ترعة في نجع حمادي.. غرق أثناء الاستحمام

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من انتشال جثة شخص غريق داخل ترعة الرنان بمساعدة الأهالي.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بانتشال جثة شخص يدعى حمام فخري عمر، 55 عاما، من ترعة الرنان بالقرب من منطقة كوبري الرمل، بناحية قرية «هو»، في نجع حمادي، إذ تبين بحسب التحريات، أن الرجل غرق أثناء الاستحمام في الترعة، ما أدى إلى وفاته.

نقل جثة الغريق للمشرحة

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وتمكنت من انتشال جثة الرجل، ونقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، شمال محافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة

انتدبت جهة التحقيق، مفتش الصحة في نجع حمادي، لمناظرة الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة، وما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه في وفاته، كما طالبت مباحث مركز شرطة نجع حمادي بسرعة التحريات حول الواقعة، لسرعة دفن الجثة.

وتجمع أهالي المتوفي داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي، في انتظار قرار التصريح بالدفن، لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.