انتشال جثمان طفل من ترعة في البحيرة.. مات بإسفكسيا الغرق

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة فيشا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفي

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل، لقي مصرعه بإسفكسيا الغرق في ترعة قرية فيشا، التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى «أحمد م. ف.»، 16 سنة، مقيم بقرية فيشا التابعة لذات المركز.

غرق طفل في مركز بدر

كانت قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، شهدت منذ يومين، أيضا، غرق طفل في ترعة القرية أمام منزله، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.