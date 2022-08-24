غرق طفل في إحدى الترع بقنا.. «كان يسير على الحافة وسقط بها»

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه داخل ترعة بقرية أولاد علي في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وجرى نقل جثته إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا بمصرع الطفل معتز فهمي عبد الحارث، 7 أعوام، غرقا بترعة أمام مدخل قرية أولاد علي، في مركز نجع حمادي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال جثة الطفل.

نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة إسعاف قنا، الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتبين بحسب التحريات الأولية لمباحث مركز نجع حمادي، أن الطفل كان يسير على حافة الترعة مما سقط بها وغرق.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول غرق الطفل

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول غرق الطفل.

كما طالبت مفتش الصحة لكتابة تقرير حول سبب وفاة الطفل، لإصدار تصريح بالدفن، كما طالبت استدعاء أهلية الطفل للتحقيق معهم، لتركهم الطفل يتجول على الترعة وتعريض حياته للخطر.