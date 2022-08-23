انتشال جثتي شابين من النيل بالجيزة.. غرقا أثناء ملاحقتهما كرة القدم

تمكن رجال الإنقاذ النهري في الجيزة من انتشال جثتي شابين، لقيا مصرعهما خلال ملاحقتهما لكرة القدم غرقًا في النيل، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً يفيد بمصرع شابين غرقاً في نهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبالانتقال وعمل التحريات تبين صحة الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشابين سقطا في مياه النيل خلال لحاقهما بالكرة التي سقطت بالمياه خلال مشاركتهما في مباراة لكرة القدم، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بنهر النيل لعدم إجادتهما السباحة.

اسفكسيا الغرق

كان الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، شرح في وقت سابق، مصطلح «إسفكسيا الغرق»، قائلًا: «إنَّها تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال».

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الشخص المتوفى نتيجة الغرق يبدو عليه أعراض مختلفة منها امتلاء التجويف الصدري، والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.

كيف استخرجت الجثتان بسرعة؟

وقال إيهاب الملاحي، قائد فريق غواصين الخير، إن الغريق يمكن انتشاله من نهر النيل بسهولة في الصيف، لأن الجسم يبدأ في الانتفاخ خلال 3 أيام بسبب درجة الحرارة المرتفعة، ويصعب استخراج الجثة في فصل الشتاء نظراً لبرودة المياه وأن الجسم يأخذ وقتاً أكبر من يوم لـ 10 أيام لانتشال الجثة.

وإذا تم اكتشاف الغرق بشكل أسرع قبل مرور 6 ساعات تكون جثة الغريق بين السطح والقاع، ويسهل انتشالها قبل مرور 10 ساعات عليها في فترة الصيف إذا لم يعلق الجثمان في شىء أسفل المياه.