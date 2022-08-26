القبض على المتهم بنشر أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بنشر صور أسئلة امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة.

وقال بيان للوزارة إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع القائم على إدارة إحدى المجموعات عبر تطبيق المحادثات «واتس آب»، بنشر صور امتحانات وإجابات مدعيًا أنها أسئلة امتحانات الثانوية العامة، دور ثان.

المتهم ضُبط بحوزته جهاز لوحي محمول

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمُحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز لوحي محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.