وظائف شاغرة في 4 بنوك.. اعرف خطوات التقديم والشروط المطلوبة

أعلنت بنوك «الإسكندرية ومصرف أبوظبي الاسلامي والتجاري الدولي والمشرق»، حاجتها لشغل وظائف خالية داخل القطاعات المختلفة بالمؤسسات المالية والمصرفية بمصر.

ونوهت البنوك، بأن الوظائف المطلوبة تستوجب بعض الشروط في المتقدمين للوظائف، نوضحها في السطور التالية:

1- وظائف البنك التجاري الدولي

نشر البنك التجاري الدولي عبر الموقع الرسمي، حاجته لموظفين جدد لشغل الوظائف التالية:

وظيفة موظف الميزانية

- درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 2- 4 سنوات خبرة ويفضل أن يكون ذلك في الموارد البشرية «القوى العاملة- المالية».

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.

- مهارات تحليلية جيدة جدا والاهتمام بالتفاصيل.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات التواصل والتفاوض.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على الموقع الرسمي للبنك.

* وظيفة مخطط حافظة البيانات «مصدر خارجي»

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- ماجستير أو ماجستير في إدارة الأعمال في نظم المعلومات الإدارية أو علوم الكمبيوتر أو التخصصات المالية المفضلة مع خبرة الأعمال ذات الصلة ميزة إضافية.

- أكثر من 6 سنوات من الخبرة كمدير مشروع يدير مشاريع كبيرة ومعقدة في بيئة تطوير عالية التقنية مع فرق متعددة الوظائف.

- يفضل PMP خبرة سابقة مع منهجياتSCRUM / Agile ومشاريع تطوير التطبيقات على مستوى المؤسسة.

- خبرة سابقة في قيادة مشاريع مستودع البيانات وذكاء الأعمال.

- الفهم السليم لصناعة الخدمات المالية الذي يسمح بتفسير مفصل للميزانية والمالية والمعلومات الإدارية ذات الصلة.

- خبرة في التعامل مع الحجم الكبير والمعقد من متطلبات العمل المختلفة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- العمل بفعالية في بيئة العمل الجماعي.

- مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على الموقع الرسمي للبنك.

2- وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما نوه مصرف أبوظبي الإسلامي عن حاجته لموظفين جدد وذلك عبر صفحته على موقع «لينكد إن»، وجاءت تفاصيل الوظائف على هذا النحو:

وظيفة كبار المتداولين

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو درجة أخرى ذات صلة في برنامج بدوام كامل من جامعة معترف بها.

- معرفة العمليات المصرفية.

- من 3 إلى 5 سنوات خبرة في العمل المصرفي أو خبرة وظيفية ذات صلة في صناعة أخرى.

- معرفة بالمصرفية الإسلامية وتطبيقات الأنظمة.

- مهارات حاسوبية جيدة جدا.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية «قراءة وكتابة وتحدثًا».

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».

وظيفة مدير علاقات

- درجة جامعية، 6 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء فقط في الخط الأمامي للقطاع المالي.

- 7 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء سواء في القطاع العقاري أو الخط الأمامي للقطاع المالي.

- إطلاق حملة دعم لمنتجات/ خدمات جديدة.

- خبرة في إدارة العلاقات في التعامل مع العملاء الثروات.

- المصرفيون الشخصيون/ ممثلو خدمة العملاء الذين لديهم موهبة للتعامل مع العملاء المتميزين.

- مدراء حسابات المبيعات في البنوك أو الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات فاخرة.

- مهارات إدارة العلاقات القوية.

- مهارات التركيز على العملاء.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».

وظيفة عامل مصرفي شخصي

- 0-2 سنوات في صناعة الخدمات المالية، سيتم أيضًا اعتبار الخريجين الجدد في درجات مستوى الدخول الأدنى.

- 2-4 سنوات ويفضل في صناعة الخدمات المالية؛ أو صناعة ثقافة المبيعات القوية الأخرى.

- مهارات بيع جيدة.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».

3- وظائف بنك الإسكندرية

وعبر حسابه الخاص كشف بنك الإسكندرية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته للوظائف التالية:

موظف المدفوعات المتنقلة

- من 1-2 سنوات خبرة في مجال الدفع بواسطة الهاتف النقال.

- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة مثل: كلية التجارة، إدارة الأعمال.

- الخبرة التجارية.

- معرفة العمليات.

- مهارات تحليلية.

- مهارات التواصل والتفاوض والتعاون.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».

وظيفة المخاطر التشغيلية- قائد الفريق

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المخاطر التشغيلية.

- الخلفية المصرفية أمر لا بد منه.

- مهارات اتصال جيدة جدا.

- جيد جدا في التفكير التحليلي.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».

4- وظائف بنك المشرق

وأخيرا نوه بنك المشرق مصر عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن» عن حاجته لهذه الوظائف:

وظيفة مدير مبيعات أول - تمويل التجارة - GTB

- مساعدة العملاء على الوصول إلى أفضل استخدام للمنتجات وعملية المعاملات وكذلك المتطلبات التنظيمية.

- هيكلة المعاملات لكل حالة على حدة.

- مراقبة استخدام مرفق العميل والضغط من أجل زيادة الاستفادة من العملاء.

- التحقق من صحة مقترحات الائتمان والتوصية بها قبل تقديمها إلى CRM / WRM أو إلى لجنة الموافقة على الصفقة المعينة، إن أمكن.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».

* وظيفة مسؤول خدمة العملاء، مركز الاتصال الداخلي

- التفاعل مع العملاء عبر الهاتف لفهم احتياجاتهم المصرفية.

- تقديم خدمة عملاء ممتازة لتحقيق ولاء العملاء.

- حل المشاكل عبر الهاتف على الفور.

- تحويل فرص البيع من أجل تحقيق الأهداف المالية.

- توضيح وشرح الإجراءات والمنتجات عبر الهاتف.

- الحصول على ملاحظات العملاء والإبلاغ عنها تجاه التطوير المستمر للمنتج.

- التقديم يتم خلال صفحة البنك على «لينكد إن».