مصرع طالب سقطت عليه ماسورة صرف صحي من جرار زراعي بالمنيا

لقي شاب مصرعه أثناء مشاركته في تفريغ جرار زراعي محمل بمواسير الصرف الصحي بمركز مغاغة في شمال المنيا، بينما تم إنقاذ شخص آخر تناول قرص مجهول عن طريق الخطأ في إحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة.

سقوط ماسورة صرف صحي على طالب

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن مصرع «م. ع»، 18 عاما، طالب مقيم بمحافظة الجيزة، حيث سقطت عليه ماسورة صرف صحي قطر 8 بوصة أثناء مشاركته في تفريغ حمولة جرار زراعي محمل بمواسير الصرف الصحي بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة.

إصابة طالب تناول قرصا مجهولا بالخطأ

وفي واقعة أخرى، تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول «أ . ن»، 18 عاما، طالب، مقيم بإحدى قرى غرب المركز، إلى استقبال المستشفى العام مصابا بالإعياء الشديد وضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتقرر تحويله لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج.

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، أن الطالب تناول قرصا مجهولا عن طريق الخطأ ونتج عن ذلك إصابته وتدهور حالته الصحية، وتم إنقاذه داخل مستشفى ملوي التخصصي، وجرى نقله لمركز السموم بالمستشفى العام بمدينة المنيا لاستكمال العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.