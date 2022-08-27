حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تشويش وضغوط وانفراجة، هكذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكافة مواليد الأبراج الفلكية، إذ يفضل البعض الاطلاع على حظك اليوم في بداية يومه، لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الأبراج، نتيجة حركة الكواكب والنجوم.

واليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، تقدم «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك

حظك اليوم برج الثور 27-8-2022 على الصعيد المهني

الشمس تدعمك وتمنحك حماسا، وتعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الثور 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم برج الثور تعيش حالة حب، فالقمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-8-2022 على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.

حظك اليوم برج السرطان 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالا جيدا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

حظك اليوم برج الأسد 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.

حظك اليوم برج الأسد 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك يمنحانك إشراقة ويقظة.. تميل للانفتاح على الآخرين وتبدي استعدادا للمشاركة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

حظك اليوم برج العذراء 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يعدك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر الجديد في برجك يمنحانك سحرا، وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.

حظك اليوم برج الميزان 27-8-2022 على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك

حظك اليوم برج الميزان 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.

حظك اليوم برج العقرب 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض، يمنحك الأصدقاء شعورا بالسعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة، ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا موفقا في هذه الفترة، أو تتحول صداقة لعلاقة حب.

حظك اليوم برج القوس 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم التشوش وأن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في مربع برجك، ومن المهم أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الجدي 27-8-2022 على الصعيد المهني

تتحمس اليوم لأفكار جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم برج الجدي 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بلقاءات رائعة وجذابة.

حظك اليوم برج الدلو 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية، وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وتتحرك بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم برج الحوت 27-8-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 27-8-2022 على الصعيد العاطفي

واليوم برج الحوت حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.