إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق المحمودية بالبحيرة (صور)

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة «تومناية» و2 ملاكي على طريق «المحمودية - دمنهور» بالقرب من كوبري عاشور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق «المحمودية - دمنهور» بالقرب من كوبري عاشور، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية بمستشفى دمنهور التعليمي، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كلا من «محمد أحمد سعد»، 8 سنوات، مقيم المحمودية، «أحمد إبراهيم محمد»، 58 سنة، مقيم المحمودية، «خضرة أحمد حسن»، 49 سنة، مقيم المحمودية، و«مستورة أبو اليزيد إبراهيم»، 45 سنة، مقيمة كفر الدوار، «أحمد جمعة السيد»، 30 سنة، مقيم كفر الدوار، و«وفاء حسن محمد»، 25 سنة، مقيمة كفر الدوار، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.