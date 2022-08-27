حظك اليوم برج الثور السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتميز بأنه لديه شخصية قوية، يحب العمل كثيرا، وينتظر منه العائد المعنوي، ولا يلتفت للعائد المادي منه على الإطلاق، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إنجاز جميع المهام المسندة إليه في أسرع وقت ممكن، ويحب أيضا الجمع بين عملين في وقت واحد، ولا يجد صعوبة في ذلك على الإطلاق.

وأهم ما يميز مولود برج الثور أنه لديه قلب حنون، يهتم كثيرًا بمن حوله، ويقدم كل ما لديه في سبيل إسعادهم، خصوصا العائلة الخاصة به، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الشمس تدعمك وتمنحك حماسا، وتعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تعيش حالة حب، فالقمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

عيوب برج الثور

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور، أن لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، الأمر الذي قد يجعله يصطدم بالكثير من الأشخاص المحيطين به عند التعامل معهم، كما أن الأمر يعرضه إلى فقدان الكثير من الأشخاص في حياته.