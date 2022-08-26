إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص على «صحراوي» المنيا

أصيب 14 شخصًا ظهر اليوم الجمعة إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص بالقرب من محور سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن انقلاب السيارة رقم «5948 ن ص د» ميكروباص أجرة، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ووقوع عدد من المصابين.

انفجار إطار السيارة الأمامي

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي في محافظة المنيا والفحص، تبين انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك إصابة كل من ديفيد محسن، 25 عامًا، وشقيقته إيناس، 23 عامًا، وبيتر باسم، 4 سنوات، وشقيقه شادي، 3 أعوام، ويقيمون بمركز أبوقرقاص.

كما أصيبت مريم أسامة، 16 عامًا، وشقيقتها مارينا، 14 عامًا، وليلى يونس، 64 عامًا، وشقيقتها نشوى 52 عامًا، وشقيقها أسامة، 47 عامًا، وابنته كنار، 7 سنوات، وشقيقها أبانوب، 11 عامًا، ونسرين راضي، 45 عامًا، ويعقوب جرجس، 62 عامًا، وابنته داليا، 32 عامًا، وجميعهم يقيمون بمحافظة القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.