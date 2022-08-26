تعاون الشركة المتحدة و«الثقافة» يؤتي بثماره.. نجاح ساحق لمهرجان القلعة

حقق التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل ترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب، نجاحا كبيرًا، وتمثلت ثمار بروتوكول التعاون في تحقيق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30 نجاحًا ساحقًا، وشهد المهرجان إقبالًا كثيفًا من الجمهور، منذ أول يوم لانطلاق الحفلات، والتي تذاع حصريًا على شبكة تليفزيون «الحياة».

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بتوثيق الفن بالتصوير، مشددًا على أهمية الشراكة بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة، بتوقيع بروتوكول لدعم الفن الراقي وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب، منوهًا بتصوير فعاليات مهرجان «محكى القلعة»، وبثها عبر قناة «الحياة»، وحفظ الحفلات في الأرشيف.

وأكد «الشناوي» أنّ المهرجان يعد فرصة للاستمتاع بطربٍ وفنٍ أصيل يُشكل وجدان الأسرة المصرية، وخصوصًا أن تذاكر الحفلات طُرحت بسعرٍ في متناول الجميع بواقع 20 جنيهًا، إضافة إلى أنّ إقامة المهرجان في قلعة صلاح الدين أمر يعمل على تفعيل الأماكن التراثية، والحفاظ عليها، ويجعل الجميع يستنشق التاريخ ويستشعر فخامة المكان.

الجمهور المصري يشكر «الحياة»

وأعرب الجمهور المصري عن سعادته بنقل قناة «الحياة» فعاليات مهرجان القلعة على الهواء، وقالت إحدى الفتيات اللائي حضرن حفل «محكى القلعة»: «شكرًا لقناة الحياة على إذاعة الحفلات، لأنّه إن لم أحضر أي فعالية فيمكنني متابعتها من منزلي»، وقال آخر: «قناة الحياة تنقله كأنك موجود في الحفل، فهي قناة الشعب كله، وحياة مصر كلها».

وأكدت أخرى: «قناة الحياة كانت سبب حضوري للمهرجان، إذ أظهرته بشكل جيد، وهو ما شجعني على حضورها».

وشارك نخبة من نجوم الغناء والمطرب في مهرجان محكى القلعة في دورته الـ30، وتصدرت شبكة تلفزيون الحياة قائمة التريند، على منصة التغريدات القصيرة «تويتر» بإذاعة فعاليات المهرجان، منها حفل النجم مدحت صالح، ونوال الزغبي، وغيرهما من كبار النجوم والحفلات.

تعليق مدحت صالح ومصطفى حجاج

من جهته قال الفنان مدحت صالح، إن الجديد في المهرجان هذا العام، أن قناة «الحياة» تغطيه، مضيفًا: «تحية لكل العاملين في القناة مني ومن فرقتي الموسيقية».

وأكد الفنان مصطفى حجاج: «أنا مبسوط جدا وأرحب بقناة الحياة، ويا رب أقدر أسعد مصر كلها بالمهرجان العظيم ده».

تعليق علي الحجار ونوال الزغبي

وتابع الفنان علي الحجار، بأنّ هذا المهرجان مختلف عن كل حفلاته، لأنّ التذكرة في متناول الجميع، وبالتالي فإنّ كل الفئات وطبقات الشعب المصري ستحضر، فيما أعربت الفنانة نوال الزغبي عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان: «القاهرة وحشاني ووحشتني المهرجانات الرائعة في القاهرة».