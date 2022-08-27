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حظك اليوم برج السرطان السبت 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

اسراء حامد محمد
12:13 ص | السبت 27 أغسطس 2022
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان من أكثر الشخصيات الغامضة التي يمكن التعامل معها، إذ أنه لا يستطيع أن يخبر المحيطين به عن أسراره على الإطلاق، ولا يحب البوح بما في داخله، يحب الانعزال عن الآخرين بين الحين والآخر، وبالرغم من ذلك فهو يحب قضاء وقت فراغه برفقة أصدقاءه وعائلته، ولا يحب أن يتقرب أحد من المقربين منه، وعندما يحدث ذلك يشعر بتهديد كبير في علاقته بهم.

يهتم مولود برج السرطان دائما بمظهره، ولا يحب أن يكون مظهره غير لائق، الأمر الذي يجعله ينفق الكثير من الأموال حتى يصل إلى شكل راضٍ عنه بنسبة كبير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالا جيدا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب مولود برج السرطان أنه لديه شخصية غيورة على المحيطين به والمقربين منه بشكل كبير، ولا يهتم على الإطلاق بأفعاله الناتجة عن غيرته.

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بقلم اسراء حامد محمد