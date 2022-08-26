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مصرع طفل غرقًا في نهر النيل بالبحيرة.. «كان رايح يزور جده»

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إحسان شعبان
02:55 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
انتشال جثة غريق - صورة أرشيفية

انتشال جثة غريق - صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقًا في نهر النيل فرع رشيد بقرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بغرق طفل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بمصرع طفل غرقًا في نهر النيل فرع رشيد أمام قرية علقام، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يُدعى «محمد أحمد يونس العربي»، 11 عامًا، مقيم في الشهداء بمحافظة المنوفية، وجاء إلى قرية علقام لزيارة جده وعائلته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة.

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بقلم إحسان شعبان