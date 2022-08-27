حظك اليوم برج الأسد السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«مع شريك حياتك أنت اليوم السبت على استعداد للمشاركة في الحوار، وفي العمل من المهم أن تضاعف تركيزك»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد برج الأسد الذي يتميز بقوة شخصيته، التي تجعله دائما يسيطر على الأشخاص المحيطين به.

ووفق خبراء الفلك، فمولود برج الأسد القيادي يسعى إلى المناصب القيادية، التي تمكنه من التحكم بالآخرين ولا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بدون حب على الإطلاق، الأمر الذي يجعله دائم البحث عن الشخص المناسب له ولطبيعة حياته، ويحب لفت الأنظار كثيرا، ما يجعل الميحطين به يتقربون منه ويتوددون إليه.

واليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك يمنحانك إشراقة ويقظة.. تميل للانفتاح على الآخرين وتبدي استعدادا للمشاركة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.