حظك اليوم برج العذراء السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد برج العذراء الذي يعيبه أنه شخص انتقادي بشكل كبير، يحرص على انتقاد جميع الأشخاص المحيطين به، ويمتلك شخصية عنيدة، كما أنه يعد شخصية قلقلة ومتوترة في كثير من الأحيان: «أبشر الشمس والقمر الجديد في برجك وهذا يمنحك سحر مع الشريك والأصدقاء، وفي العمل هناك أوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة».

ووفق خبراء الفلك، يملك مولود برج العذراء كذلك الكثير من الصفات الحميدة منها أنه شخص يحرص كثيرا على ترتيب وتنظيم الأمور، ويكره الحياة الفوضوية التي لم يكن هناك خطة لها، الأمر الذي يجعل من حياته روتينية بعض الشيئ، كما أنه يحرص على وضع خطط للأشخاص المقربين منه.

واليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يعدك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر الجديد في برجك يمنحانك سحرا، وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.