حظك اليوم برج العقرب السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«تحصل اليوم السبت على مساندة ودعم البعض في العمل، أما شريك حياتك فتسعد بأوقاتك الحلوة معه، ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب برج العقرب.

ووفق خبراء الفلك، فمولود برج العقرب قد يخاف منه البعض، إلا أنه يملك شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه يقدر الأمانة والثقة والوفاء كثيرا، ولا يخاف أصحاب هذا البرج من التحديات التي تواجههم، إذ أنهم يتمتعون بجرأة وقوة كبيرة، ويركزون جيدا على أهدافهم، مما يجعلهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنها، ويستمرون في المحاولة لتحقيق أهدافهم.

واليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض، يمنحك الأصدقاء شعورا بالسعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة، ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا موفقا في هذه الفترة، أو تتحول صداقة لعلاقة حب.