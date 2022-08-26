سقوط سائق توك توك في بئر صرف صحي صدمته سيارة بالعياط

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة متهم بالتسبب في إصابة سائق توك توك بكسور، عقب الاصطدام بالمركبة التي يقودها، ما نتج عنه سقوط المصاب ببئر صرف صحي بإحدى قرى العياط، وأُخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بلاغ إلى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة

ورد بلاغ للعميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بإصابة سائق توك توك، عقب اصطدام سيارة به بقرية تابعة لدائرة مركز العياط، فتوجهت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث.

وكشفت تحريات ضباط مركز العياط أن سيارة اصطدمت بتوك توك خلال سيره بالطريق، ما أدى لانحرافه عن مساره، وسقوط السائق في بئر صرف صحي.

سيارة الإسعاف تنقل المصاب إلى المستشفى

نقلت سيارة إسعاف المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، وتحفظ ضباط المباحث على سائق السيارة، وأُخطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائباه اللواءان علاء فتحي وأحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة المنتظرة على سائق السيارة

وتنص المادة رقم 244 من قانون العقوبات، بشأن حوادث الإيذاء أو الإصابة بالخطأ، على الآتي:

- من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.