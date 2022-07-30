أسعار الذهب اليوم في مصر.. «اعرف عيار 21 بقى بكام؟»

يستعد الكثير من الراغبين في الزواج لإقامة حفل الزفاف أو الخطوبة خلال الإجازة الصيفية، وقبل عودة الدراسة مره أخرى، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، عبر محركات البحث المختلفة، حتى يستطيعوا شراء ما يرغبون به مع انخفاض الأسعار.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر السبت الموافق 30 يوليو، خصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21، التي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل اليوم السبت الموافق 30 يوليو، نحو 1153 جنيهًا للبيع، و1160 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1009 جنيهات للبيع، و1015 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 30 يوليو، بين 865 جنيهًا، لعمليات البيع و870 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 30 يوليو، نحو 8072 جنيهًا للشراء، و8160 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت بين 1,153,143 جنيهًا لعمليات البيع، و1,160,000 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 30 يوليو نحو 1,075 جنيه، بما يعادل 56.83 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 806.07 جنيه وأصبح يعادل 42.63 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، نحو 940.42 جنيه أي ما يعادل 49.73 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,523 جنيه، بما يعادل 397.84 دولار.