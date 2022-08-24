العثور على جثة طالب لقى مصرعه غرقاً بجوار معدية نقادة في قنا

عثر أهالي مركز نقادة، في محافظة قنا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على جثة طالب لقى مصرعه غرقاً، بجوار معدية نقادة في نهر النيل، جنوب المحافظة، حيث تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

انتشال جثة غريق من نهر نيل قنا

تلقي مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد بمصرع شاب يُدعى «كريم محمد عبدالمالك»، 18 سنة، غرقاً في نهر النيل، حيث تم العثور على جثته بجوار معدية عبارة قصب في نقادة.

وكان الأهالي في مركز نقادة وقوات الإنقاذ النهري في محافظة قنا، يبحثون عن جثة طالب غرق في نهر النيل أمام إحدى قرى المركز، وتمكنوا من العثور على الجثة بعد طفوها على سطح المياه بجوار معديات القصب في نقادة.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطالبت مفتش الصحة لإعداد تقرير طبي حول أسباب وفاة الطالب وعرضه عليها لإصدار قرار بالتصريح بدفن الجثة.