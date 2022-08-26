موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس والجامعات.. أكتوبر المقبل

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، حيث حددت كلا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات.

ومن المقرر انطلاق الدراسة أول أكتوبر المقبل، وجارِ حاليًا الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يجرى تجهيز نحو 60 ألف مدرسة لاستقبال الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من ابتدائي وإعدادى وثانوي، وأيضًا تواصل وزارة التعليم العالي، التنسيق الإلكتروني للجامعات لاستقبال الطلاب الجدد من أبناء الثانوية العامة، مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

توحيد موعد انطلاق الدراسة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، حيث تنطلق يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوحيد موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهري بدلًا من تباين المواعيد التي كانت متبعة في الأعوام السابقة، وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعملية التعليمية.

ومن ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراء بعض التعديلات على منهج الصف الرابع الابتدائي حتى يتماشى مع الخطة الزمنية وعدم الإخلال بناتج العملية التعليمية مع التركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، وذلك أدى إلى حالة ارتياح كبيرة بين أولياء الأمور خاصة طلاب الصف الرابع الابتدائي عام 2022-2023.

موعد الدراسة بالجامعات

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 داخل الجامعات، وذلك في مطلع أكتوبر المقبل، حيث استعدت الجامعات لانطلاق العام الدراسي وإزالة أي عراقيل تواجه العملية التعليمية مع تجهيز قاعات المحاضرات والجداول، وتطهير مبانِ الجامعات والكليات ضمن الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها من أجل الصالح العام.