باسم حلقة يكشف مزايا المنصات الإلكترونية: تستخدم في الترويج السياحي

يتجه العالم أجمع إلى استخدام المنصات الإلكترونية في كل قطاعات الحياة المختلفة، وذلك لمواكبة التحول الرقمي الذي يحدث بسرعة كبيرة، ويجب على الجميع المواكبة وإلا ستفقد الدول أداة مهمة في الانتشار والاستفادة من المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، لذلك حرصت مصر على التحول الرقمي في العديد من القطاعات سواء عن طريق إنشاء المنصات أو التواجد بشكل واسع على السوشيال ميديا.

المنصات الإلكترونية تستهدف تنمية السياحة

ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تقوم على الترويج بشكل كبير، لذلك أطلقت وزارة السياحة والآثار عددا من المنصات الإلكترونية التي تستهدف تنمية السياحة والاستفادة من التطور الحادث في طرق التواصل بشكل عام، وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن المنصات التي تطلقها وزراة السياحة تستهدف بها فئات معينة، وتخاطب بها شريحة محددة، تهتم دائما بالتواصل التكنولوجي والمنصات الإلكترونية، والسوشيال ميديا.

وأضاف «حلقة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إطلاق المنصات يكون على حسب المنطقة أو الفئة المراد استهدافها سواء داخل البلاد أو خارجها، وتستخدم للترويج السياحي للمنشآت السياحية داخل مصر أو في الخارج، ولا يوجد شك أن المنصات الإلكترونية لا تعمل وحدها، بل يكون جانبها السوشيال ميديا، ونشر الأماكن السياحية والعروض المميزة والفاعليات السياحية التي تقام في مصر.

المنصات ومواقع التواصل هي الأسرع في الانتشار

وتابع: «ويتم استعمال هذه المنصات أو المواقع لأنها الأسرع في الانتشار ويمكن مشاركتها في أكثر من مكان في نفس الوقت، فالعالم كله الآن أصبح يستخدم الهاتف بشكل يومي، وبذلك يستطيع كل شخص الاطلاع بشكل مباشر على كل العروض والاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنصات».