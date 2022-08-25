مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل بـ«صحراوي الفيوم»  

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتي نقل على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، حيث توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمحاولة مساعدة سائقي السيارتين، وإخراجهما من بين الحطام، إلا أنّهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وأبلغ المارة شرطة النجدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم استدعاء سيارتي الإسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لحين تسليمهما لذويهما، كما جرى إخطار قوات المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مدير شرطة النجدة، يفيد تلقيه بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين نقل على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، وتطبق الكابينتين على السائقين المتوفيين بداخلها، على طريق أسيوط الغربي بنطاق الفيوم، فجرى استدعاء الحماية المدنية لإزالة حطام السيارة وفحص الكابينتين واستخراج الجثتين منهما.

وعقب استخراج الجثتين من كبينتي السيارتين، جرى استدعاء سيارتي إسعاف، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

السرعة الزائدة

وتبينّ من المعاينة الأولية، أنّ السرعة الزائدة والسير عكس الإتجاه، هما سبب وقوع الحادث، حيث اصطدمت السيارتين معاً بالمقابلة، مما تسبب في مصرع قائدي السيارة.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.