مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في قصف روسي على منطقة «زاباروجيا»

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان «عامان - 8 سنوات» في قصف روسي على قرية «كاميانكا» في منطقة «زاباروجيا» جنوب شرقي البلاد.

ودمر القصف، الطابق العلوي من مبنى مكون من 4 طوابق، وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «زابوروجيا»، أولكسندر ستاروخ، على «تليجرام»، إن السكان المحليين، أشاروا إلى أنه ربما يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وأضاف ستاروخ، أن من بين القتلى أناستاسيا بوروفيك «29 عاما»، رئيسة المركز الثقافي والترفيهي لمجلس كاميانكا، وطفليها «عامان - 8 سنوات»، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

الدفاع الأمريكية تعقد صفقة مع «رايثون» لتصنيع «صواريخ سام النرويجية المتقدمة»

وعقدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» صفقة مع شركة «رايثون» الأمريكية، لتصنيع أنظمة «ناسامس» للدفاع الجوي أو ما تسمى «صواريخ سام النرويجية المتقدمة» بقيمة 182 مليون دولار، لصالح أوكرانيا، موضحا في بيان، أن تصنيع المنظومة سينتهي في موعد أقصاه 23 من أغسطس 2024.

حزمة المساعدات تتضمن 6 أنظمة للدفاع الجوي من نوع «ناسامس»

وتتضمن حزمة المساعدات، 6 أنظمة للدفاع الجوي من نوع «ناسامس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن المساعدات ستقدم بعد توقيع العقود بين «البنتاجون» ومنتجي الأسلحة، وليس من احتياطي الترسانات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، إن روسيا مستعدة لمحادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقا لشروط معينة، مشيرا إلى أن بلاده لن توقف العملية العسكرية الخاصة حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.