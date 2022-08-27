حوادث حول العالم: انفجار خط غاز بالمكسيك.. ومقتل شخصين في انهيار مبنى بنيجيريا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، كان من أبرزها، انفجار طال خط أنابيب «بيميكس» للغاز في المكسيك دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، فيما انهار مبنى مكون من 3 طوابق تحت الإنشاء في «أبوجا» النيجيرية، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وانفجر خط أنابيب غاز تابع لشركة «بيميكس» المملوكة للدولة في ولاية بويبلا الواقعة في وسط شرقي المكسيك، فيما فرضت السلطات طوقًا حول مكان الحادث، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

وقالت وسائل الاعلام المحلية، إن الانفجار وقع حوالي الساعة 10:45 صباحا بتوقيت المكسيك: «05:45 مساء بتوقيت القاهرة»، وأدى إلى تدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدة مبان وسيارة واحدة.

إدارة الأمن العام في «بويبلا»: الانفجار وقع في بلدية أموزوك

كما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن موظفي «بيميكس» للنفط والغاز، كانوا في موقع ربط غير قانوني وكانوا يغلقون الأنبوب، فيما تضرر خط الأنابيب بسبب تحركات خاطئة للحفار أثناء عملية الحفر.

وقالت إدارة الأمن العام في «بويبلا» على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إن الانفجار وقع في بلدية أموزوك.

وطوقت السلطات المكسيكية موقع الانفجار داخل دائرة نصف قطرها 500 متر، وشاركت الشرطة ورجال الإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع ومتخصصون في شركة «بيميكس» في إخماد الحريق، فيما قامت فرق الإنقاذ بإجلاء السكان عن المناطق المحاذية للأنبوب، فيما أشار رجال الإنقاذ في بيان، إلى إنشاء ملجأ مؤقت لتقديم الدعم والرعاية للسكان.

وفي نيجيريا، انهار مبنى مكون من 3 طوابق تحت الإنشاء أثناء هطول الأمطار في «كوبوا» إحدى ضواحي العاصمة «أبوجا»، مساء أمس الأول الخميس بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مصرع شخصين، فيما تم إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض.

وأمس الجمعة، أشار المتحدث باسم «وكالة إدارة الطوارئ»، إزيكيل مانزو، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى وجود عالقين حتى الآن، وبأن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

الطابق الثاني من المبنى المنهار كان يضم شققا

وقالت تقارير، إن الطابق الثاني من المبنى، كان يضم شققًا من 3 غرف نوم وغرفتي نوم على التوالي، بينما احتلت الشركات الطابق الأرضي، فوقا لما ذكر موقع «دايلي بوست» النيجيري.

وأشارت وكالة الأنباء النيجيرية، إلى أن المبنى كان يضم أيضًا مركزًا للتسوق، وفقا لما ذكر موقع «ذا جارديان» النيجيري.

بدورها، أوضحت قوات الأمن والدفاع المدني النيجيرية، في بيان مقتضب، أن ضحايا الانهيار من عمال الإنشاء في الموقع، فيما لم يتضح بعد سبب انهيار المبنى.

وأشار محللون، إلى أن الانهيار قد يكون مرتبطا بمحاولة إضافة المزيد من المستويات إلى المبنى، التي لم يتم التخطيط لها في البداية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

هبوط طائرة لبنانية اضطراريا في «أثينا» بسبب عطل فني

عربيا، أشارت مصادر طيران «الشرق الأوسط» اللبنانية، إلى هبوط طائرة تابعة لها اضطراريا في العاصمة اليونانية «أثينا»، كانت متجهة من العاصمة اللبنانية «بيروت» إلى «لندن» بسبب عطل فني، نافية احتجاز ركاب الطائرة في أثينا.

وأشار المصادر، إلى السماح لركاب الطائرة بالتجول في المطار وأحضرت لهم الطعام، ويُمنع فقط الخروج من حرم المطار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، عبر ركاب الطائرة، عن استيائهم لاحتجازهم 4 ساعات داخل غرفة بعد العطل.