«شادية» مريضة ضمور تتسلم مشروع بقالة بالمنوفية: كسبت في أول يوم 600 جنيه

تحولت حياة شادية محمد سليم بشكل جذري، بعد أن ساعدتها الدولة في إنشاء مشروع «بقالة» لمساعدتها في حياتها اليومية هي وأسرتها، فبعد أن حاصرها مرض ضمور العضلات قبل 12 عاما، وأصبحت قعيدة تستخدم الكرسي المتحرك، قررت السعي والتقديم في إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء مشروع يساعدها وأخوتها الـ3 المصابين بالضمور، وبعد أشهر قليلة تسلمت المشروع بالفعل.

شادية: الدولة بتتغير.. ووكيل الوزارة اشتغل بإيده

«أنا مش مصدقة اللي بيحصل معايا دا، الدولة اتغيرت خالص، المسؤولين وقفوا معايا وسلموني المشروع، مش كدا بس، دا وكيل وزارة التضامن في المنوفية كان بيرتب معايا مشروع البقالة وبيساعدني بإيده»، بهذه الكلمات بدأت شادية محمد سليم القيمة حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها استلمت مشروعها بدون تحمل أعباء مالية أو أقساط تقوم بدفعها فيما بعد، «قالولي كمان لو المشروع بتاعك نجح هنعملك مكافأة من وزيرة التضامن الاجتماعي».

شادية: كسبت في أول يوم شغل 600 جنيه

لم تتوقف «شادية» التي تبلغ من العمر 28 عاما، عن الحديث بسبب فرحتها باستلام مشروعها، «أنا مش مصدقة نفسي، بقى عندي مشروع، وفي نص يوم بس كسبت من مشروع البقالة 600 جنيه»، موضحة أن أسرتها بالكامل سعيدة بدعم الدولة ووقوفها بجوارهم في هذه الأزمة، وهو ما سيحول حياتهم للأفضل، بحسب وصفها.

وأوضحت «شادية» والتي تقيم في قرية كفر بتبس التابعة لمركز تلا بالمنوفية، أن المشروع الذي قدمته الدوله لها بالمجان تزيد تكلفته عن 20 ألف جنيه، «المسؤولون في وزارة التضامن أبلغوني أنهم سيقومون بمتابعة المشروع بشكل شهري للتأكد من استمرار نجاح التجربة أو تقديم مساعدة إضافية، وفي حالة استمرار نجاح المشروع سيتم تقديم مكافأة لي».

شادية: سعيدة بمساعدة وزارة التضامن

وعبرت «شادية» عن سعادتها بوقوف وزارة التضامن بجوارها قائلة: «الدولة بتتغير للأفضل، بجد أنا باخد تكافل وكرامة، وكمان اتعملي مشروع بقالة بتكلفة كبيرة»، مشيرة إلى أن وكيل وزارة التضامن أخبرها أنه سيتم إضافة اسمها في مبادرة أخرى نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها أسرتها وإصابة أشقائها بالضمور.