تنسيق آداب انتساب 2022.. فرصة كبيرة لطلاب العلمي بالمرحلة الثالثة

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022، ومن بينها تنسيق آداب انتساب 2022‏، والذي أظهر أنه ما يزال أمام طلاب المرحلة الثالثة علمي بشعبتيه «علوم ويارضة» الالتحاق بكلية آداب انتساب موجه في عدد كبير من المحافظات، إلا أن طلاب شعبة الأدبي انعدمت الفرصة أمامهم بعد أن تم إعلان تنسيق 22 كلية آداب انتساب ولم يتبق أمامهم فرصة.

وبجسب نتيجة التنسيق التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، في بيان لها، فإن نتيجة تنسيق آداب انتساب 2022 علمي «علوم ورياضة» ظهرت في 4 كليات فقط بعد إعلان تنسيق آداب انتساب 2022‏.

تنسيق آداب انتساب 2022 علمي

آداب انتساب موجه الإسكندرية 250

آداب انتساب موجه القاهرة 249

آداب انتساب موجه الزقازيق 249

تنسيق آداب انتساب 2022‏ شعبة أدبي

ظهرت نتيجة تنسيق آداب انتساب 2022‏ لطلاب الثانوية العامة في 22 جامعة في مختلف محافظات مصر:

آداب انتساب موجه القاهرة 280

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

آداب انتساب موجه بنها 269

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267

آداب انتساب موجه العريش 265

آداب انتساب موجه الزقازيق 265

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه دمنهور 262

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261

آداب انتساب موجه الفيوم 261

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

آداب انتساب موجه أسوان 259

آداب انتساب موجه بني سويف 258

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب انتساب موجه أسيوط 256

آداب انتساب موجه المنيا 256

آداب انتساب موجه سوهاج 255

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255