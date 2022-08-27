تنسيق آداب انتساب 2022.. فرصة كبيرة لطلاب العلمي بالمرحلة الثالثة
كتب:
صالح رمضان
04:58 ص | السبت 27 أغسطس 2022
تنسيق آداب انتساب 2022
ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022، ومن بينها تنسيق آداب انتساب 2022، والذي أظهر أنه ما يزال أمام طلاب المرحلة الثالثة علمي بشعبتيه «علوم ويارضة» الالتحاق بكلية آداب انتساب موجه في عدد كبير من المحافظات، إلا أن طلاب شعبة الأدبي انعدمت الفرصة أمامهم بعد أن تم إعلان تنسيق 22 كلية آداب انتساب ولم يتبق أمامهم فرصة.
وبجسب نتيجة التنسيق التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، في بيان لها، فإن نتيجة تنسيق آداب انتساب 2022 علمي «علوم ورياضة» ظهرت في 4 كليات فقط بعد إعلان تنسيق آداب انتساب 2022.
تنسيق آداب انتساب 2022 علمي
آداب انتساب موجه الإسكندرية 250
آداب انتساب موجه القاهرة 249
آداب انتساب موجه الزقازيق 249
تنسيق آداب انتساب 2022 شعبة أدبي
ظهرت نتيجة تنسيق آداب انتساب 2022 لطلاب الثانوية العامة في 22 جامعة في مختلف محافظات مصر:
آداب انتساب موجه القاهرة 280
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
آداب انتساب موجه بنها 269
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267
آداب انتساب موجه العريش 265
آداب انتساب موجه الزقازيق 265
آداب انتساب موجه طنطا 263
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
آداب انتساب موجه بور سعيد 263
آداب انتساب موجه دمنهور 262
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
آداب انتساب موجه الفيوم 261
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
آداب انتساب موجه أسوان 259
آداب انتساب موجه بني سويف 258
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
آداب انتساب موجه أسيوط 256
آداب انتساب موجه المنيا 256
آداب انتساب موجه سوهاج 255
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255