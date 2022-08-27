وزيرا الري والبيئة يبحثان تطوير البحيرات الطبيعية والاستعداد لمؤتمر المناخ

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث ناقشا الترتيبات الجارية حالياً لعقد فعاليات القضايا الخاصة بالمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم «COP27»، وكذلك ملف تطوير البحيرات المصرية.

وأكد الوزيران أهمية وضع المياه على أجندة العمل المناخي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.

وأشار الوزيران إلى الترابط المهم بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أظهرت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وذكر «سويلم»، أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح للمياه، إضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في هذا القطاع، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في الجناح المقام ضمن مؤتمر المناخ، بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة، والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس عام 2023.

وضع المياه على أجندة مؤتمر المناخ

كما أشار الوزير لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ، وكذلك مشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر، كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، أن مؤتمر المناخ سيكون تنفيذيا، حيث سيتم عرض كل التجارب الناجحة في العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في توفير الحلول من خلال الطبيعة في بعض المحافظات التي تعاني من ارتفاع منسوب سطح البحر.

مشروعات الاستراتيجية الوطنية تركز على الطاقة والغذاء والمياه

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه، مشيرة إلى أن مصر قدمت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ، مشيرة إلى أن أول حزمة من المشروعات ستركز على الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها في الزراعة.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف، أو الأمن الغذائي، ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه.

وأشارت إلى استكمال التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات، ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها، إضافة إلى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة 1010، ومحطات الصرف الصحي وتوافقها مع المعايير البيئية.