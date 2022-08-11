أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-8-2022 في منافذ التموين ومحلات الجزارة

واصلت أسعار اللحوم اليوم انخفاضها في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للوزارة التموين بجميع المحافظات، مقارنة بأسعارها في المحلات التجارية ومحلات الجزارة.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، ترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الخميس 11 أغسطس، في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضي، بتخفيض أسعارها بنحو 30% عن مثيلاتها في محلات الجزارة والأسواق المحلية.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وذكرت وزارة التموين، في بيان صادر عنها قي وقت سابق، إلى انخفاض أسعار اللحوم في جميع منافذها وفروع المجمعات الاستهلاكية، خاصة المجمدة والبرازيلي، وجاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي من النوع المجمد 79 جنيها، بدلا من 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم السوداني، من النوع الطازج 115 جنيها.

- استقر سعر لحم الضأن من النوع الطازج عند 130 جنيهًا.

- اللحم البلدي الطازج بـ120 جنيهًا.

- اللحم البلدي من النوع المفروم الطازج بـ120 جنيهًا.

- اللحم من نوع الشرائح البلدي الطازجة بـ120 جنيهًا.

- اللحم من نوع البوفتيك البلدي الطازج بـ120 جنيهًا.

- كيلو الكبدة البلدي الطازج بـ120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر كيلو الكندوز بين 180 و190 جنيهًا.

- تراوح سعر لحم الضأن بين 160 و180 جنيهًا.

- سعر المفروم البلدي 180 جنيهًا.

- سعر البوفيتك البلدي من نوع الكندوز 190 جنيهًا.

- سعر الكبدة الطازجة الصافي بـ180 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة المشكلة 170 جنيهًا.