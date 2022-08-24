مؤسسة دولية: يجب التنويع في الاستثمار بين الذهب والشهادات البنكية

قالت مؤسسة «بي تي سي» العاملة في مجال أبحاث الذهب والاستثمار به، أن هناك اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين المستثمرين في مسألة الاستثمار، موضحة أن البعض يشجع على الاستثمار في الذهب وآخرون يشجعون على الشهادات البنكية.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنه لتحصيل الكثير من الأموال من خلال الشهادات البنكية، يجب على المستثمر إيداع الكثير من الأموال ليكون العائد مرتفعًا وذا ربحية، من خلال الحساب البنكي الخاص بك.

وأشارت إلى أن ذلك على عكس الاستثمار في الذهب الذي يمكن ادخار الأموال فيه من خلال شراء السبائك التي تختلف أوزانها، حيث يمكن ادخار واستثمار الذهب في صورة سبائك بأوزان صغيرة شهرياً، لتكوين استثمار كبير في نهاية العام مع تحقيق أرباح.

ولفتت إلى أنه لعمل شهادة بنكية يفضل التأكد أولًا من عدم احتياجك لأصل المبلغ خلال فترة الشهادة لتجنب الخسارة من أصل المبلغ، على عكس الذهب الذي يسمى بالمال السائل الذي يمكن بيعه في أي وقت.

تنويع المحفظة الاستثمارية

وأكدت أنه يفضل التنويع في محفظتك الاستثمارية بين الشهادات والذهب واستثمارات أخرى، على أن يكون الذهب يمثل 50% من قيمة محفظتك، لأنه الملاذ الآمن ضد التضخم والأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضحت أنه يجب متابعة أسعار الذهب بشكل جيد قبل الاتجاه إلى الشراء، حيث إن الشراء خلال وقت انخفاض الأسعار يكون أفضل خيار، ويقلل من فرص الخسارة، ويمكن البيع عند ارتفاع الأسعار وهو ما يحقق ربحا أكثر، ولكن عند ارتفاع السعر والشراء فقد يكون مكلفًا على المستثمر، كما أنه إذا انخفض السعر سيكون هناك خسارة مالية عليه بشكل كبير.