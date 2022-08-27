توفير خط بديل للمياه بمناطق غرب الإسكندرية لحين إصلاح الكسر في «الرئيسي»

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه بالإسكندرية، إصدار تعليماته بتوفير سيارات مياه «تنكات» للمواطنين المتضررين من حدوث كسر مفاجئ في خط 1000 مللي GRB بمنطقة الموقف الجديد والمغذي لمناطق غرب الإسكندرية وبالتحديد «القباري، الدخيلة، العجمي، الورديان»، كما أمر بتوفير خط بديل لتغذية هذه المناطق لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.

كسر مفاجئ يقطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية

وبحسب بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، فإن المهندس أحمد جابر توجه على الفور برفقة فريق مجابهة الطوارئ والأزمات لمكان الحدث، وتم التعامل فورا في عزل الخط عن طريق غلق المحابس بمنطقة الكسر.

أزمات بسبب كسر الخط العمومي للمياه في الإسكندرية

ويأتي ذلك كحلول مؤقتة لحل الآثار الناجمة عن كسر خط المياه الرئيسي في الإسكندرية مساء الثلاثاء الماضي، والذي سبب انقطاع في المياه عن مناطق غرب الإسكندرية، وتبعها تكاتف جميع الجهات التنفيذية للانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.

وشدد محافظ الإسكندرية حينها على جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق لإصلاح جميع الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وعلى رأسها تعطل الكهرباء عن بعض المناطق.

إزاحة المياه عقب كسر الخط الرئيسي في الإسكندرية

وتسبب انكسار خط المياه في شلل مروري مؤقت بسبب كثرة المياه، الأمر الذي تبعه حينها الدفع بـ8 سيارات لشفط المياه عقب كسر الخط العمومي أمام الموقف الجديد بطريق القباري السريع.