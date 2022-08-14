مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء

وحددت الشركة، موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء بدءًا من اليوم 14 من شهر أغسطس الجاري 2022، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من نفس الشهر، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو من يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، كالآتي:

- «سيارة شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحًا لـ 8 مساءًا.

- «سيارة وسط» بشاير الخير 3 «القباري» من 9 صباحًا لـ 8 مساءًا.

- «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحًا لـ 3 عصرًا.

- فرع شركة المياه في البيطاش من 3.30 عصرًا لـ 9 مساءً.

طرق تواصل العملاء مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب، طرق التواصل بسيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء، كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005.

- للتواصل سيارة وسط 01275918001.

- للتواصل سيارة غرب 01275918003.

خدمات السيارات المتنقلة

وكشفت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء، تقدم الخدمات الآتية: «التعاقد على إدخال العدادات - استقبال الشكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتة إلى تواجد فريقًا من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريقًا من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.