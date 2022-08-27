غياب 54 طالبا عن امتحانات اليوم في الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن 54 طالباً وطالبة تغيبوا عن امتحانات اليوم في الدور الثاني للثانوية العامة، حيث بلغ عدد الطلبة الذين حضروا امتحان الكيمياء اليوم «علمي علوم» 1408 طلاب من إجمالي 1454 طالباً بنسبة حضور 96.3%، فيما حضر 351 طالباً بالقسم الأدبي امتحان الجغرافيا من إجمالي 355 طالباً بنسبة حضور 98.8%.

توزيع الطلاب على 19 لجنة

وأضاف «الديب» أنه جرى توزيع الطلاب داخل 19 لجنة موزّعة على الإدارات التعليمية، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي وجيد، ولم تتلقّ غرفة العمليات أي شكاوى، كما لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات.

وتابع «الديب» أن اليوم السبت 27 أغسطس الحالي، شهد انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة باللجان لأداء الامتحانات في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

متابعة أعمال امتحانات اليوم

وذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية تابعت أعمالها منذ الصباح الباكر لسير منظومة العمل وتذليل أي معوقات أو مشكلات حال حدوثها بشكل فوري، بالتواصل والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالوزارة عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس.

كما قام الفريق بالغرفة بمتابعة سير الامتحانات وتوزيع صناديق الأسئلة وإجراءات تأمينها وسط انتشار أمني مكثف من أجهزة أمن البحيرة، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لجميع مقار لجان الامتحانات وتحقيق الانضباط والتزام الجميع بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وذكر أنه جرى التأكد من توفير جميع سُبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويُسر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا.