موعد التحويل بين الجامعات 2022.. يخضع لضوابط وشروط تعرف عليها

تواصل الكليات بمختلف الجامعات الحكومية استقبال طلاب الثانوية العامة المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية؛ لتقديم الوراق والملفات الخاصة بعمليات القبول، بجانب استمرار مكاتب شئون الطلاب في استقبال طلبات الفرق الأعلى؛ وذلك للتحويل من كلية لأخرى، في إطار الفترة الزمنية والمهلة التي تم تحديد لموعد التحويل بين الجامعات 2022-2023، وفق ضوابط وقواعد وزارة التعليم العالي ومجالس الجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19».

موعد التحويل بين الجامعات 2022

وحددت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، موعد التحويل بين الجامعات 2022، الذي بدأ العمل به 14 أغسطس الجاري ولمدة شهر لمختلف الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة، أن موعد التحويل بين الجامعات 2022 متاحًا منذ الإعلان عن الحدود الدنيا، لكنه يخضع للضوابط والاشتراطات التي تحددها الجامعات، مؤكداً أن التحويلات تكون للفرق الأعلى من الفرق الأولى.