بالأسماء.. إصابة 6 عمال في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 6 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 6 عمال في الحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 6 عمال بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من «مؤمن محمد عبدالمنعم»، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «مصطفى محمد محمد»، 27 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «أحمد محمد حسن»، 32 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، «محمد أيمن عبدالجواد»، 26 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى، «رمضان محمد بدر الدين»، 30 سنة، مصاب بكسر في الساق اليسرى، «علي فوزي جمال»، 30 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، جميعهم عمال ومقيمون في مركز كفر الزيات بمحافظة بالغربية.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.