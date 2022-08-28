حظك اليوم برج الأسد الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قيادية وقوية بشكل كبير، لا يترك القيادة في عمله لشخص آخر على الإطلاق، كما أنه لا يستطيع العيش بدون حب، ويبحث دائمًا عن شخص مناسب له ليشاركه حياته وتفاصيل يومه، ويسعى إلى الوصول إلى المناصب العليا، ولا يحب الالتفات للأشياء التي تؤخره عن تحقيق أهدافه وأحلامه التي يسعى إليها.

ويتميز مولود برج الأسد أيضًا بأنه لديه قلبًا حنونًا، يحرص على إسعاد جميع الأشخاص المقربين منه والمحببين إليه، ولا يتركهم دون حل لجميع مشكلاتهم، ويبحث مولود برج الأسد عن الحظ اليومي الخاص به بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع جيدًا خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تقع في أخطاء.

برج الأسد والحب

يعد مولود برج الأسد من أكثر الأبراج الذي يبحث عن الحب، ويحرص دائمًا على البحث باستمرار عن الأشخاص المناسبين له ولشخصيته، ويسعى إلى أن تكون العلاقة العاطفية خاصته علاقة مثالية.